Entreprises marocaines: S’implanter en Afrique, une priorité stratégique en 2020 (Etude)

La quasi-totalité des professionnels d’entreprises marocaines ayant pris part à l’enquête considère que le développement sur le continent fait partie des 5 premières priorités stratégiques, contre 78% en 2015. “Le développement en Afrique fait désormais partie du top 3 des priorités stratégiques pour plus de 80% des répondants. Pour plus du tiers des entreprises, il est même la priorité principale, soit un triplement de cette réponse en 5 ans”, fait aussi ressortir ce 4ème baromètre. Autrefois perçu comme un axe de développement à moyen terme, ce développement est désormais vu comme un véritable relais de croissance et le moyen de tester de nouveaux modèles (pour ¼ des répondants), souligne la même source.

L’Afrique est le 1er bénéficiaire des investissements directs marocains, captant plus de 60% de ces investissements en 2017. En outre, ladite enquête révèle que le Maroc compte désormais parmi les premiers investisseurs africains de l’Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Cette présence renforcée sur le continent africain est soutenue par une stratégie nationale en faveur de la promotion de la coopération Sud-Sud, précise l’étude.

Bien que ciblant prioritairement l’Afrique de l’Ouest, la présence des entreprises marocaines sur le continent semble s’être davantage diversifiée ces dernières années. Elles explorent également l’Afrique de l’Est, l’Afrique centrale et australe. Une présence renforcée grâce à la réintégration du Royaume au sein de l’organisation panafricaine en 2017 et à l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à faire de l’Afrique une priorité nationale.

La destination des investissements marocains en Afrique confirme cette expansion progressive sur le reste du continent africain. Ces flux sont adressés principalement aux pays d’Afrique de l’Ouest (avec une part moyenne de 55%), suivis de l’Afrique du Nord (25%), de l’Afrique centrale (15%) et de l’Afrique australe (5%).

Réalisé par la société de Conseil BearingPoint, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), le 4ème Baromètre du Développement International (BDI) du Maroc a pour objectif d’analyser les stratégies de développement des entreprises marocaines.