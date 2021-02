Echourouk: le hashtag #الملك_خط_أحمر rassemble les Marocains contre la haine du régime algérien

La reconnaissance par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara et la reprise des relations avec Israël ont plongé le régime militaire algérien dans un profond désarroi après avoir perdu sa carte du séparatisme.

Soutenant et finançant les séparatistes du Polisario, le régime algérien, sous le choc, s’est trouvé acculé et encerclé par les succès de la diplomatie marocaine.

L’émission de la chaîne, proche de la junte militaire algérienne, a fait preuve d’une bassesse et d’un mauvais goût rarement atteint. On y voit un animateur obsédé par les juifs, qui prétend que les Marocains se sont unanimement soulevés contre la décision du Royaume de renouer ses relations diplomatiques avec l’Etat hébreu.

Et à l’animateur de débiter des mensonges et contre-vérités portant atteinte à l’image et à la personne du Roi Mohammed VI.

Le Conseil national de la presse marocaine (CNP) a condamné, ce samedi, la violation par la chaîne algérienne “Echourouk” de l’éthique et de la déontologie de la presse en diffusant une émission satirique qui s’attaque clairement au peuple marocain et à la personne du Roi Mohammed VI.

Dans son communiqué, le CNP indique avoir “suivi les réactions suscitées par la diffusion par la chaîne algérienne “Echourouk” d’une émission satirique qui puise “dans un langage de dénigrement et de dégradation de la dignité, et qui n’a rien à avoir avec les émissions satiriques diffusées par les chaînes civilisées qui se contentent de commenter et de critiquer, sans injurier ou dénaturer l’image personnelle, ni porter atteinte aux peuples”.

Cette émission, poursuit le CNP, a “utilisé des expressions attentatoires à la personne de Sa Majesté le Roi et méprisantes pour le peuple marocain, tout en incitant clairement à la guerre, autant de violations flagrantes de l’éthique et de la déontologie de la presse”.

L’émission s’est également “attaquée à tous les Juifs, une pratique pourtant bannie par les lois au monde qui ne tolèrent aucune discrimination entre les personnes sur la base de leur ethnie ou de leur religion”, déplore le communiqué.

Cette chaîne aux ordres a suscité l’indignation des Marocains sans distinction, qui n’ont pas hésité à prendre d’assaut les réseaux sociaux pour répondre à ce déversement de haine.

#المغرب أمام النجاحات المتواصلة للبلاد على أكثر من صعيد، وفي ملف #الصحراء_المغربية بالخصوص، يعمد الإعلام المناوئ إلى شن حرب إساءات لمؤسسات البلاد الدستورية، ولعاهلها جلالة الملك #محمد_السادس حفظه الله، وهو ما يرفضه الشعب المغربي ويستنكره #محمد_السادس_فخر_المغاربة — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) February 13, 2021

J’admire le sang-froid de notre diplomatie, et je pense que c’est la bonne approche à adopter. — Soufiane Chahid (@chahid_soufiane) February 13, 2021

هستيريا نظام تبون بلغت مداها، بالتطاول على ملكنا وثوابتنا الوطنية. ما أقدمت عليه قناة الشروق المخابراتية لا يجب السكوت عنه وإن كنت أتوقع من جار السوء سلوكا أنذل وأسوء من هذا، وقاحتكم لن تزيد المغاربة إلا تشبثا برموزهم والدفاع عن سيادتهم مهما كلف الثمن. 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) February 13, 2021

C’est le Roi du Maroc, présent dans le coeur des marocains.

This is Morocco.

What else!!! pic.twitter.com/CYB8c9n5Ed — azizdaouda.com (@AzizDaouda) February 13, 2021

النقص في الكالسيوم بسبب أزمة الحليب وفي البوتاسيوم نتيجة ازمة البطاطس والموز وأيضا نقص في المغنيسيوم و الفوسفور بسبب أزمة السميد تسببت في إتلاف مخ صحافة العار الجزائرية ما جعلها تعيش في عالم الخيال والأوهام وأحلام اليقظة وتتطاول على أسيادها.#ملكنا_خط_أحمر

#قوتنا_في_وحدتنا pic.twitter.com/PMiMzMtYHU — Laila Ben۞ (@LailaBe95703081) February 13, 2021

Le recours par certains médias manipulés par des milieux algériens dépités par leurs récents revers successifs à des procédés indignes et ridicules, portant atteinte au symbole de la nation marocaine, est l’expression même de la perte de toute raison et d’une quelconque éthique. — Nabil Benabdallah (@BenabdallahMN) February 13, 2021

Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi. Disait feu Hassan II.

Une citation, qui aujourd’hui encore, prend tout son sens !!

#الملك_خط_أحمر — Mehdi Belghiti (@medbel75) February 13, 2021