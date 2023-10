Dubaï : signature d’un Mémorandum d’entente entre le Maroc et les EAU en matière de cybersécurité

Les deux pays s’engagent, en vertu de cet accord conclu en marge du Salon « GITEX GLOBAL-2023 » entre la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) relevant de l’Administration de la Défense nationale du Royaume du Maroc et le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis, à coopérer dans les initiatives de cybersécurité pour faire face aux défis, risques et défis croissants dans cet espace.

Le Mémorandum, dont la signature s’est déroulée en présence notamment du Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Abou Dhabi, Souhail Bouslikhane, vise à créer un large cadre de coopération entre les deux pays dans le domaine de la cybersécurité, et à œuvrer au succès des efforts de transformation numérique et à une croissance économique et sociale globale, afin de faire face aux menaces croissantes.

Il prévoit la création d’un comité mixte chargé de planifier et de superviser la mise en œuvre des activités de coopération, outre la fixation de calendriers de ces initiatives. Des réunions annuelles de ce comité et à chaque fois où la nécessité l’impose, sont également prévues, alternativement entre le Maroc et les Émirats arabes unis.

Ainsi, l’accord confirme l’engagement du Maroc et des Émirats arabes unis à créer un environnement numérique sécurisé et à échanger les expertises pour renforcer leurs capacités dans le domaine de la cybersécurité. Il vise en l’occurrence à élargir les efforts pour sécuriser le cyberespace aux niveaux régional et international.

Le Mémorandum marque le début d’une nouvelle phase de coopération dans le domaine de la cybersécurité entre le Maroc et les Émirats arabes unis, et est également considéré comme un modèle de coopération internationale.

Sous la conduite éclairée Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est engagé depuis des années dans le processus de développement des capacités nationales en matière de sécurité des systèmes d’information et de renforcement du numérique.

Dans ce contexte, le Royaume du Maroc, en mise en œuvre de la Haute Vision royale, œuvre à développer la cybersécurité en sécurisant les systèmes d’information des administrations et institutions publiques.