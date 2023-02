Dubaï: le Sommet mondial des gouvernements met l’accent sur l’atténuation des obstacles au financement climatique

La session, à laquelle a participé la ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, a débattu des réponses aux défis et opportunités liés au financement climatique, en particulier dans les marchés émergents et les économies en développement.

Les participants à la session organisée par le ministère d’État aux Affaires financières des Emirats arabes unis, en coopération avec le Fonds monétaire international, ont discuté du rôle des secteurs public et privé et des institutions internationales dans la mise en place d’un cadre approprié et le renouvellement de la structure financière pour attirer davantage de financement privé dédié au climat.

Mme Nadia Fettah avait participé, dimanche, à la 7ème édition du Forum Arabe des Finances Publiques placée sous le thème “Durabilité financière post-Covid dans le monde arabe : défis et opportunités”.

La ministre de l’Economie et des Finances a ainsi passé en revue l’expérience du Maroc dans la réduction des risques liés au changement climatique, et les stratégies proactives élaborées par le Royaume selon une vision basée sur l’utilisation optimale des ressources disponibles.

Lors de ce forum, qui a connu la participation notamment des ministres des finances des pays arabes, du directeur général, président du conseil d’administration du FMA, et la directrice générale du FMI, Mme Nadia Fettah a également mis en avant les projets ambitieux lancés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans les domaines des énergies renouvelables et de la gestion de l’eau.

Le Sommet mondial des gouvernements connait la participation de présidents, de représentants de gouvernements, de ministres, de fonctionnaires, de chefs d’organisations et de compagnies internationales, de leaders d’opinion, d’experts mondiaux et d’éminents chefs d’entreprise du secteur privé.

Le programme comprend plus de 220 sessions, au cours desquelles plus de 300 intervenants, leaders d’opinion, experts mondiaux et décideurs du monde entier, partageront leurs visions et discuteront d’idées et de stratégies pour l’avenir.