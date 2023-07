Drogues de synthèse : Blinken souligne l’urgence d’une mobilisation internationale

Près de 110.000 Américains sont morts l’an dernier d’une overdose de drogues, dont les deux tiers impliquent des opioïdes synthétiques, a rappelé Blinken, notant qu’outre la douleur causée par les décès et les millions de personnes qui souffrent de toxicomanie, cette crise occasionne un lourd tribut économique avec près de 1,5 milliard de dollars aux États-Unis rien qu’en 2020.

Il a ajouté que le président américain, Joe Biden, considère comme une “priorité absolue” la lutte contre deux des “moteurs critiques de cette épidémie aux États-Unis : la dépendance non traitée et le trafic de drogue”.

“Nous sommes reconnaissants aux hauts responsables gouvernementaux de plus de 80 pays, ainsi qu’aux dirigeants de plus d’une douzaine d’organisations régionales et internationales de nous avoir rejoints”, a relevé le secrétaire d’Etat américain, assurant que la nouvelle coalition focalisera son travail sur trois volets “clés”: prévenir la fabrication et le trafic illicites de drogues synthétiques; détecter les menaces émergentes et les modes d’utilisation; et faire progresser les interventions et les services de santé publique. Selon les Nations Unies, plus de 34 millions de personnes dans le monde consomment chaque année des méthamphétamines ou d’autres drogues synthétiques. Et chaque région connaît une augmentation alarmante des autres drogues de synthèse.

La Coalition mondiale contre les menaces liées aux drogues synthétiques prévoit de se réunir en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies et de la réunion de la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants prévue en mars 2024.