Des soldats américains supplémentaires débarquent en Pologne

Les 1.700 soldats américains envoyés en Pologne opéreront dans le sud-est du pays, indique-t-on.

Des éléments logistiques et matériels et quelques soldats sont également arrivés vendredi et samedi dans le secteur à bord d’autres vols.

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine augmentent à mesure que les pays occidentaux multiplient les manœuvres militaires près des frontières russes.

Kiev et ses alliés occidentaux accusent la Russie de rassembler des troupes près de la frontière ukrainienne, soulignant la possibilité d’une “invasion”.

Moscou a démenti ces allégations, affirmant que la Russie avait parfaitement le droit de mobiliser des troupes à l’intérieur de ses frontières pour assurer la sécurité de son territoire.