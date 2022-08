Des scientifiques développent une méthode pour détruire certains « polluants éternels »

Des scientifiques d’universités américaines et chinoises ont annoncé jeudi avoir développé une méthode permettant de détruire certains « polluants éternels » dangereux pour la santé et présents dans des objets du quotidien.

La technique, mise au point par les chimistes aux Etats-Unis et en Chine, utilise des réactifs courants et des températures relativement basses, afin de détruire certaines PFAS (per et polyfluoroalkylées), des produits toxiques pour l’environnement, présents dans les shampoings, les emballages ou encore le maquillage et qui se désintègrent lentement, d’après leurs travaux publiés dans la revue Science.