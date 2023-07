Des chercheurs russes mettent au point un dispositif de diagnostic précoce de l’arthrose

“Un nouvel appareil pour évaluer l’état du tissu cartilagineux pendant l’arthroscopie (une procédure peu invasive pour diagnostiquer et traiter les articulations) a été développé par des scientifiques de l’Université Sechenov”, a annoncé l’Université dans un communiqué.

L’appareil “permet de mesurer objectivement le degré de dégradation du cartilage à l’aide de méthodes de spectroscopie. Les travaux ont été menés dans le cadre du programme stratégique de leadership académique Priorité 2030”, selon la même source.

La spectroscopie en réflectance diffuse est une technique optique qui mesure les propriétés d’absorption et de diffusion des tissus biologiques. Le cartilage contient un liquide dont la concentration change avec la maladie ce qui permet d’évaluer les paramètres tissulaires en utilisant la réflexion diffuse de la lumière.

Selon Gleb Boudilin, chef du laboratoire de biophotonique clinique de l’Université Sechenov, l’appareil permet de faire une évaluation plus précise de l’état de l’articulation et mieux ajuster le plan de traitement du patient aux manifestations cliniques (douleur, mobilité limitée etc).

“Nous avons déjà effectué les premières mesures réussies dans la salle d’opération de l’Hôpital Clinique Universitaire No. 1”, a relevé le chercheur, cité dans le communiqué.

Les méthodes modernes ne permettent pas de détecter l’arthrose à un stade précoce. En règle générale, le diagnostic approprié est posé lorsque le cartilage articulaire s’est déjà considérablement dégradé.