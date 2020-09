Déjeuner de travail de Brigitte Macron avec Mehdi Qotbi autour d’Eugène Delacroix

Mme Brigitte Macron, épouse du président français Emmanuel Macron, et le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, M. Mehdi Qotbi, ont eu un déjeuner de travail ce mardi 8 septembre à l’Elysée. Au menu, l’exposition Eugène Delacroix au musée Mohammed VI de Rabat en avril 2021 .

Lors de ce déjeuner, la question du suivi de cette grande exposition réalisée avec le musée du Louvre et le musée national Eugène Delacroix à Paris, qui devait avoir lieu en avril 2020 mais reportée pour cause de la Covid-19, au 5 avril 2021 au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, a été évoquée.

Mme Brigitte Macron, qui souhaitait s’informer sur l’avancée de cette exposition et de la liste des œuvres qui y seront exposées, “a manifesté son grand intérêt et a fait part de sa volonté de contribuer à la réussite de cette exposition”, a confié M. Qotbi à l’issue de cette rencontre, soulignant que ” L’intérêt que Mme Brigitte Macron porte à l’art et à la culture est connu de tous.”

Les œuvres du maître de l’orientalisme seront exposées au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain qui accueillera une rétrospective sans précédent à Rabat, en collaboration avec le musée national Eugène Delacroix de Paris.

En 1832, Delacroix séjourna pendant près de six mois en Afrique du Nord, au Maroc essentiellement. De ce voyage durant lequel il accompagne une délégation diplomatique française en mission auprès du sultan Abd Er-Rahman, il ramènera de nombreux dessins, aquarelles, esquisses et carnets.

La lumière et les couleurs, les paysages et les personnages de ce périple auront une grande influence sur Delacroix, qui peindra plus de 80 peintures inspirées par sa passion de l’Orient, jusqu’à sa mort en 1863.

L’exposition Eugène Delacroix sera la première du genre dans le Monde arabe et en Afrique.