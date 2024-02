Dakhla : coup d’envoi de la 10ème édition du Raid Sahraouiya

Organisée par l’Association du Lagon de Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle, l’édition de cette année connaît la participation de 50 raideuses de différentes régions du Maroc, mais également du continent africain et de l’Europe, notamment de France qui sera représentée par 11 groupes, soit le plus gros contingent par pays jamais mobilisé.

La 10ème édition est marquée également par la participation de huit étudiantes du Rwanda, du Ghana, de Madagascar et du Cap-Vert, représentant l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Cette manifestation sportive exclusivement féminine se déroule en binôme, du début à la fin, pour une expérience de partage et de coopération entre les eaux turquoise de l’Océan Atlantique et les dunes de sable doré.

A cette occasion, Leila Ouachi, présidente de l’Association Lagon Dakhla, initiatrice de l’évènement, a affirmé à la MAP que le Raid Sahraouiya se veut une occasion pour célébrer les valeurs de solidarité et d’engagement en faveur d’une cause humanitaire, en l’occurrence le soutien aux habitants des zones défavorisées.

Dans ce cadre, a-t-elle fait savoir, un gala caritatif sera organisé pour la collecte de fonds en vue de l’ouverture d’une maison d’accueil SOS Village à Dakhla destinée aux orphelins, y compris les enfants affectés par le séisme d’Al Haouz survenu en septembre dernier.

Mme Ouachi a également précisé que le Raid vise à faire du sport un vecteur d’émancipation et d’autonomisation des femmes tout en les encourageant à s’impliquer dans l’action sociale et solidaire, puisque toutes les participants représentent des associations de la société civile.

De même, le Raid Sahraouiya contribue au rayonnement de la ville de Dakhla au niveau international en permettant aux participantes étrangères de découvrir de près les paysages naturels uniques de la région Dakhla-Oued-Eddahab, combinant mer et désert, a souligné Mme Ouachi, mettant également en exergue l’aspect culturel de cette manifestation qui fait connaître le riche patrimoine Hassani.

Les participantes, débutantes ou athlètes professionnelles, s’affrontent sur différentes épreuves (Boot camp, canoë, run & bike, trail, course d’orientation VTT) réparties sur quatre jours. Ce défi sportif est tout aussi un raid d’exploration de paysages marocains inédits.

La cérémonie d’ouverture de la 10ème édition de Sahraouiya s’est déroulée en présence de la secrétaire générale du Département de la Culture au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Samira Malizi, et du secrétaire général de la Wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, Karim Anzali.