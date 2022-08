Crimes de haine : Biden accueillera un sommet en septembre prochain

La rencontre, qui verra la participation d’un groupe bipartite de responsables fédéraux, étatiques et locaux, de groupes de défense des droits civiques et de chefs d’entreprise, sera ouverte par un discours du président américain.

“Comme l’a dit le président Biden à Buffalo après l’horrible fusillade de masse au début de cette année (…) nous devons tous nous mobiliser dans cette grande cause des Etats-Unis”, a souligné la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

“Le sommet United We Stand constitue une opportunité importante pour les Américains de toutes races, religions, régions, affiliations politiques et horizons de défendre cette cause ensemble,” a-t-elle ajouté.

Outre la fusillade de masse à Buffalo, le pays a connu récemment plusieurs crimes motivés par la haine notamment à Pittsburgh, El Paso et Atlanta.