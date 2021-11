Covid-19: Ursula von der Leyen déplore de “très fortes” disparités en matière de vaccination dans l’UE

“L’Union européenne connaît encore de très fortes disparités. Dans certains États membres, seulement 29 % des adultes sont complètement vaccinés, contre plus de 92 % dans d’autres”, a indiqué Mme von der Leyen dans un discours devant le Parlement européen.

“Nous devons mieux comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas vaccinées. Nous devons être encore plus déterminés à expliquer et à informer. Nous devons nous rendre dans chaque ville, dans chaque village, pour convaincre les gens de se faire vacciner – pour se protéger eux-mêmes et aussi pour protéger les autres”, a-t-elle ajouté.

Soulignant que de nombreux États membres sont confrontés à une nouvelle vague épidémique, à cause du variant Delta, la présidente de l’exécutif européen a affirmé qu’”aujourd’hui, nous sommes mieux placés que jamais auparavant pour briser cette vague, grâce aux vaccins”.

Elle a noté dans ce sens que “nous avons besoin de doses de rappel pour les personnes déjà vaccinées”, relevant que l’UE dispose de suffisamment de vaccins pour réussir la campagne de rappel.

Mme von der Leyen a ainsi rappelé que la Commission européenne a conclu l’été dernier un troisième contrat avec BioNTech-Pfizer, pour 1,8 milliard de doses de vaccin. “C’est sur cette base que nous pourrons véritablement assurer les injections de rappel à l’échelle européenne et la vaccination des enfants et des adolescents”, a-t-elle précisé.