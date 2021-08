Covid-19 : Plus de 500 mille personnes vaccinées en une journée

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la journée de vaccination intensive contre la Covid-19 qui a démarré depuis 07h du matin dans 335 centres répartis à travers toutes les régions du pays, a précisé la même source.

Lancée à l’initiative du président Kaïs Saïed, les journées nationales de vaccination intensive visent à accélérer la vaccination pour prévenir la forte propagation du virus dans le pays.

Cette première journée nationale a été destinée aux personnes âgées de 40 ans et plus qui n’ont préalablement reçu aucune dose.

Durant 15 jours, plus de six millions de doses ont été fournies et dans les prochains jours, plus de deux millions de doses sont attendues puis encore quatre millions supplémentaires”, selon le chef de l’Etat tunisien Kaïs Saïed.

Dans une vidéo publiée par la présidence, M. Saïed a exhorté les Tunisiens à participer massivement à la campagne de vaccination.

En retard dans sa campagne de vaccination, la Tunisie a été frappée de plein fouet par le variant Delta : depuis mars, le nombre de morts du nouveau coronavirus a plus que doublé, et le bilan dépasse désormais les 20.000 décès.

Officiellement, ce pays de 11 millions d’habitants enregistre aujourd’hui l’un des pires taux de mortalité au monde liée à la pandémie.

Avec les millions de dons de vaccins qui ont afflué ces dernières semaines, la Tunisie espère vacciner environ 50% de sa population d’ici à la mi-octobre, selon les autorités.

Environ deux millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin depuis le début de la campagne en mars.