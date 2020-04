Covid-19: le point sur la situation en Afrique

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 3.537 cas de contamination au Covid-19, dont 430 personnes guéries et 151 décès, alors que 17.295 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Egypte, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 3.659, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays compte 276 décès et 935 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Egypte sont l’Afrique du Sud avec 3.635 cas, 65 morts et 1.055 guérisons, l’Algérie avec 2.910 cas, 402 décès et 1.204 guérisons et le Cameroun où le nombre de cas confirmés a grimpé à 1.163 cas, dont 43 morts et 397 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 909 cas d’infection au Covid-19, dont 38 morts et 190 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (952 cas et 14 morts), le Ghana (1.154 cas et 9 morts), le Niger (662 cas), le Burkina Faso (609 cas), le Nigeria (873 cas), la Guinée (761 cas), Djibouti (974 cas), le Sénégal (479 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (377 cas).

Par ailleurs, 303 cas ont été recensés à Kenya, 153 cas à Rwanda et 293 autres au Mali alors que l’Ethiopie compte près de 116 cas de contamination dont 3 décès et 21 cas guéris.

La Somalie a enregistré 286 cas, dont 8 décès et 4 guérisons et le Gabon a recensé 166 cas dont 1 décès et 24 guérisons.