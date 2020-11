Covid-19: le ministère de la Santé dément l’acquisition d’un vaccin chinois à 27DH la dose

Dans un communiqué, le ministère a qualifié d’infondées et de fausses les informations diffusées sur des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée prétendant que “le Maroc achètera un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 DH la dose” et que “le prix de vente aux citoyens n’a toujours pas été fixé”.

Le ministère appelle, dans ce sens, à faire preuve de prudence face aux fake news et données inexactes.

Une campagne de communication concernant l’opération de vaccination contre la Covid-19 va avoir lieu prochainement pour informer l’opinion publique et éviter la propagation des fake news sur les réseaux sociaux, avait déjà indiqué le ministre de la Santé.

Dans une déclaration à l’issue de la réunion du Comité technique et scientifique consultatif du Programme national de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës sévères qu’il présidait, M. Ait Taleb avait estimé que l’espoir vient du vaccin, tout en gardant à l’esprit qu’il faut être dans les meilleures dispositions sanitaires avant le début de la campagne de vaccination.

Le programme de vaccination se tiendra durant cette conjoncture de Covid-19, il est donc nécessaire de s’astreindre au respect des gestes barrières, d’autant que l’immunité après la vaccination ne peut être acquise qu’après plusieurs semaines, a expliqué le ministre.