Covid-19 : la France place le Maroc et l’Algérie sur la liste rouge

Pour les Français non-vaccinés qui ne résident pas au Maroc, la liste est plus longue : un test PCR négatif, une déclaration sur l’honneur remplie et signée pour un confinement de 10 jours, une preuve de réservation confirmant le paiement dans l’un des hôtels désignés par les autorités marocaines pour un confinement de 10 jours, et une fiche sanitaire remplie et signée sont requis.