Covid-19: 13 pays de l’UE apportent une aide d’urgence à la Tunisie

Selon un communiqué de l’exécutif européen, près d’1,3 million de doses de vaccin anti-Covid et environ 8 millions de masques faciaux, ainsi que des tests antigéniques, des respirateurs, des concentrateurs d’oxygène, des lits médicalisés et d’autres équipements médicaux vitaux ont déjà été livrés.

En outre, une équipe médicale roumaine est arrivée le 9 août à Tunis afin d’apporter un soutien supplémentaire, relève le communiqué, ajoutant que davantage de livraisons arriveront tout au long du mois.

“Je remercie tous les États membres de l’UE qui ont rapidement répondu à la demande d’assistance de la Tunisie et au mécanisme européen de protection civile qui a rendu cette aide possible grâce à une coordination rapide. Il s’agit là d’un véritable exemple de l’esprit de solidarité qui anime les opérations de l’UE. En collaboration avec les États membres, l’UE continuera de garantir l’accès international aux vaccins, au matériel médical et à d’autres formes de soutien pour mettre fin à la pandémie”, a souligné Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises, cité dans le communiqué.

Par ailleurs, l’UE a débloqué 700.000 euros au titre de l’instrument de lutte contre les épidémies pour faire face à la pandémie de Covid-19 en Tunisie. Le financement contribuera, selon la Commission, à répondre aux besoins immédiats et essentiels liés à la gestion de la pandémie. Il servira également à la coordination et au soutien de la campagne de vaccination en Tunisie.