Coupes africaines (quart de finale retour): le Wydad et le Raja pour confirmer à domicile

Le Wydad et le Raja de Casablanca rencontreront ce week-end, respectivement, le Mouloudia Alger (MCA) et Orlando Pirates d’Afrique du Sud, en quarts de finale retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football, avec l’envie de confirmer leurs bons résultats à l’aller.

Les deux représentants du football marocain dans ces joutes aspirent ainsi à valider, à domicile, leurs tickets pour les demi-finales d’autant plus qu’ils ont ramené deux précieux nuls (1-1) loin de leurs bases, à l’aller.

En quête d’un troisième sacre africain, après ceux de 1992 et 2017, les Rouge et blanc partent favoris, du moins sur papier, pour venir à bout des Algériens qui se sont montrés à leur portée en match aller, où l’équipe casablancaise a subi pourtant des erreurs d’arbitrage fatales.

Les hommes de l’entraineur tunisien Faouzi El Benzarti doivent compter sur l’homogénéité de leur groupe et leur expérience africaine, d’autant plus que le WAC est devenu un habitué des derniers tours de la prestigieuse compétition africaine.

Euphorique après ses victoires consécutives en Botola Pro D 1 «Inwi » et sa qualification en demi-finales de la Coupe du Trône, le Wydad dispose de tous les ingrédients pour atteindre le carré d’as, grâce notamment à une attaque en feu, emmenée par Ayoub El Kaabi, Mohammed Ounajem ou encore le milieu de terrain Walid El Karti.

A cet égard, El Benzarti a indiqué dans des déclarations à la presse que son objectif est de permettre aux joueurs de gagner en cohésion, relevant que plusieurs cadres du WAC étaient laissés sur le banc de touche lors du dernier match de Botola en prévision du quart de finale retour.

De son côté, le MCA fera le déplacement à Casablanca avec le seul objectif de défendre ses chances jusqu’au bout et tenter de créer l’exploit au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Le nul concédé à Alger « conserve intactes nos chances de qualifications lors du match retour », a affirmé l’entraineur des Mouloudéens, Nabil Neghiz, relavant que « cette deuxième manche à Casablanca se dispute dans d’autres configurations plus favorables pour notre équipe, comme la récupération de certains joueurs qui n’ont pas pris part au match aller ».

En Coupe de la CAF, le Raja de Casablanca disputera la manche retour avec un effectif au complet, qui combine entre des joueurs expérimentés et d’autres qui cherchent à gagner leurs places de titulaires.

Dans ce sens, le coach des Verts, le Tunisien Lassaad Chabbi s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs en match aller, soulignant qu « il faut capitaliser sur le résultat positif du match aller pour optimiser nos chances d’arracher la victoire lors de la prochaine rencontre et se qualifier ainsi en demi-finales».

Pour sa part, Orlando Pirates semble déterminé à défendre crânement ses chances de qualification à Casablanca, bien qu’il soit astreint à faire le jeu et rattraper le but encaissé à domicile.

Ainsi, le coach de l’équipe sud-africaine, Josef Zinnbauer, a estimé que son équipe dispose de toutes les chances de qualification au match retour », ajoutant que « nous sommes convaincus que nous pouvons marquer là-bas et nous nous battrons davantage. L’objectif est de marquer en premier ».