Coronavirus: 3256 cas confirmés en Algérie, dont 419 décès

S’exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, M. Fourar a précisé que 129 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés durant la même période, portant le nombre des cas confirmés à 3.256.

Les nouveaux décès ont été enregistrés dans les wilayas de Tizi Ouzou, Tipasa, M’Sila et Sidi Bel Abbes, a-t-il souligné, notant que le nombre des patients sous traitement a atteint 5644, comprenant 2077 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3567 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner.

Le responsable a indiqué que l’ensemble des cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que la tranche d’âge comprise entre 25 et 60 ans représente 54% des cas, alors que 65% de l’ensemble des décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.