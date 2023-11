Corée: test du premier tramway à hydrogène du pays

Selon l’agence de presse Yonhap, le tramway à hydrogène effectuera un trajet aller-retour de 4 km entre la gare du port d’Ulsan et le passage à niveau Sambi avec 150 personnes à bord.

Le projet de tramway électrique à hydrogène, qui a mobilisé un budget de 42,6 milliards de wons (32,2 millions de dollars), vise à créer un écosystème de mobilité écologique à travers la ville et à promouvoir l’utilisation de ce type de véhicules dans le pays.

La ville d’Ulsan a été sélectionnée dans le cadre d’un concours organisé par le ministère coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie en juillet 2021. La ville d’Ulsan et Hyundai Rotem avaient donc signé un protocole d’accord pour produire et tester les premiers tramways à hydrogène du pays.

Si l’essai est concluant, l’objectif serait de construire quatre lignes urbaines, pour un total de 48 kilomètres, avec notamment une première tranche de 25 kilomètres d’ici 2027.