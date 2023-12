COP28 : le Roi Mohammed VI plaide en faveur d’un Pacte pour l’action face au défi climatique

« Aussi nécessaire qu’elle soit, la négociation climatique n’est pas – et ne peut devenir – une fin en soi. Il est un temps pour négocier, et il est un temps pour agir. Le voilà venu, ce temps-là ! », a affirmé le Souverain dans Son discours au Sommet mondial sur l’action climatique, organisé dans le cadre de la 28ème Conférence des parties à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (COP28) qui se tient à Dubaï.

Notant que « c’est un Pacte pour l’Action que Je vous propose de lancer, ici et maintenant », le Roi a relevé que tout comme le changement climatique s’amplifie inexorablement, les COP doivent sortir de la logique des « petits pas », qui les caractérise depuis trop longtemps.

A cet égard, le Souverain a fait observer qu’entre l’action climatique par « petits pas » et les défis climatiques imminents qui s’imposent significativement, se crée un fossé qu’il convient de combler sans délai. Sous cet angle, le Roi a affirmé qu’entre les voix de ceux qui se résignent aux « petits pas », et de ceux qui ne jurent que par les « grandes ruptures », il y a un chemin fait de pragmatisme certes, mais aussi de volontarisme, d’ambition et de vision.

« C’est ce chemin-là que nous devons faire nôtre, si notre dessein est toujours d’être à la hauteur des engagements souscrits à la COP 21 de Paris en 2015, et à la COP 22 à Marrakech en 2016”, a insisté le Roi.

Tout en admettant que les conclusions du Premier Bilan Mondial de la mise en œuvre de l’Accord de Paris attestent d’une dynamique universelle autour de la question climatique, le Souverain a affirmé que « les efforts d’adaptation observés demeurent fragmentés, progressifs et très inégalement répartis entre les régions, et particulièrement les plus vulnérables aux effets dévastateurs du dérèglement climatique ».

Les mesures audacieuses ne s’organisent pas en demi-mesures, encore moins selon une vision isolée « qui ne fait qu’exacerber les risques, amplifier les dommages et accroître les pertes matérielles, naturelles et humaines », a poursuivi le Roi, notant à ce propos que la gestion mondiale de la crise climatique ne peut que s’orienter vers une approche plus adaptée aux contraintes nationales, centrée sur une croissance qualitative durable et surtout sur une vision à vocation humaniste.

Le Souverain a, dans ce cadre, souligné que la profonde conviction du Maroc, dont l’engagement climatique est précurseur, se concrétise à travers plusieurs leviers stratégiques et politiques, dont une Contribution Nationale Déterminée rehaussée en 2021. Le Souverain a cité dans ce contexte le Nouveau Modèle de Développement conçu dans une optique de durabilité et la Stratégie Nationale de Développement Durable, pensée et déclinée dans une perspective de forte inclusion.

« Au Maroc, l’essor des Énergies Renouvelables et durables, le développement des filières d’hydrogène vert compétitif, notre connectivité grandissante avec les marchés mondiaux et l’organisation d’une Coupe du monde de football entre deux continents sont autant de preuves de la vision d’intégration régionale que nous portons », a ajouté le Souverain.

Relevant que c’est cette approche tournée vers l’action que le Maroc a préconisée, le Roi a expliqué que l’ambition du Royaume est « structurée dans des Plans d’action détaillés et vérifiables, aussi bien pour l’adaptation, que pour l’atténuation et la décarbonation ».

Les objectifs du Royaume en la matière sont « le résultat de programmes et de projets menés au niveau national, d’abord pour nous et par nous », a précisé le Souverain, affirmant attacher « personnellement le plus grand prix à leur mise en œuvre et à leur suivi ».

Le Roi a rappelé que dans un système mondial toujours inéquitable, l’Afrique a reçu 30 milliards USD des flux annuels de financement climatique en 2020, soit moins de 12% de ses besoins, alors que ce Continent a tous les atouts pour devenir la solution climatique mondiale, la solution aux grands défis du 21eme siècle.

Le Souverain a, dans ce contexte, indiqué que les Assemblées annuelles du FMI-Banque Mondiale à Marrakech ont conclu à un besoin pressant de réformer le multilatéralisme et le financement du développement, deux leviers que l’humanité a créés pour répondre aux défis du 20ème siècle. « C’est cette conviction qui anime la présidence marocaine de l’Assemblée des Nations Unies pour l’Environnement », a insisté le Roi.

Le Maroc, a ajouté le Souverain, « poursuit inlassablement ses efforts pour la mise en œuvre des décisions du Premier Sommet Africain de l’Action, tenu en marge de la COP22, particulièrement l’opérationnalisation des trois Commissions Climat africaines du Bassin du Congo, du Sahel et des Etats insulaires africains ».

Le Roi a également attiré l’attention sur la situation des pays à revenu intermédiaire qui mènent de front la bataille du développement socio-économique et celle du développement durable, notant qu’il est équitable que les pays à revenu intermédiaire « ne soient pas pénalisés par les progrès qu’ils accomplissent ».

C’est dans cet esprit que le Souverain a renouvelé l’espoir que « les Etats Parties seront plus ambitieux » pour faire émerger, ensemble, des solutions collectives face à ce défi commun, réitérant l’engagement du Maroc à poursuivre son action volontariste « qui a pour visée de rester à l’avant-garde du plaidoyer certes, mais également des solutions visant à préserver l’avenir de l’humanité sur notre planète ».