Coopération sécuritaire: Bucarest décore le patron de la DGED Yassine Mansouri de « L’Étoile de Roumanie »

Cette distinction a été décernée par décret par le président « en signe de haute appréciation pour la contribution exceptionnelle apportée à la promotion de la sécurité régionale et au développement des relations de collaboration entre la Roumanie et le Royaume du Maroc dans le domaine du renseignement ».

Cette décoration vient confirmer une fois de plus la renommée, le professionnalisme et l’efficacité dont jouissent les institutions sécuritaires marocains à l’international, qui font du Royaume un havre de sécurité et de stabilité et un partenaire sérieux dans les efforts visant à bâtir un monde plus sûr et plus stable.

C’est une nouvelle marque de haute considération de la part de la Roumanie à l’apport incontournable du Maroc dans la lutte contre le terrorisme.

La coopération marocaine dans le domaine sécuritaire a été hautement saluée par les divers partenaires du Maroc.