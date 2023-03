Conflit russo-ukrainien: Guterres à Kiev pour discuter du renouvellement de l’initiative céréalière

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres se rend ce mercredi à Kiev où il devrait discuter avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky le renouvellement de l’initiative d’exportation des céréales via la mer Noire qui arrive à échéance le 18 mars courant.

Un communiqué du porte-parole de l’ONU publié mardi indique que M. Guterres entend aborder la reconduction de cette initiative dans tous ses aspects ainsi que d’autres questions pertinentes.

Négociée par l’ONU et signée en juillet dernier dans un contexte de pénurie mondiale et de hausse des prix exacerbée par la guerre en Ukraine, l’Initiative céréalière de la mer Noire a permis d’exporter 17,8 millions de tonnes de céréales et d’autres denrées alimentaires de par le monde.

Selon le Centre de coordination conjoint (JCC) de l’initiative, ces approvisionnements alimentaires, provenant principalement d’exploitations agricoles ukrainiennes fortement perturbées par la poursuite des combats, ont atteint 43 pays depuis août dernier, dont plus de 40% sont des pays à revenu faible et intermédiaire.

Plus de 1.300 voyages ont été permis jusqu’à présent par ce Centre composé de fonctionnaires des Nations Unies, , de Russie, de Türkiye et d’Ukraine.