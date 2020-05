Confinement: la Fondation Nationale des Musées du Maroc vous invite à une immersion virtuelle dans l’art

Rien n’arrête la culture et l’art, pas même la pandémie du coronavirus. Confinement oblige, place au numérique et au virtuel ! La Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM) s’y est également engagée avec succès.

Ainsi, les musées les plus prestigieux du monde, en l’occurrence, le Louvre, la Galerie des Offices, le Metropolitan Museum of Art (MET), la National Gallery et le Guggenheim offrent désormais la possibilité de déambuler à 360°.

Plaçant le grand public au cœur de son plan d’action, mais veillant avant tout à sa sécurité sanitaire, la Fondation Nationale des Musées (FNM) propose, à son tour, une visite virtuelle des expositions phares ayant eu lieu dans les musées sous sa tutelle, et ce à travers une immersion 360°, depuis son canapé !

“Le monde virtuel et ses infinies possibilités, vous l’avez dans votre poche, vous pouvez y avoir accès partout (…). Aujourd’hui, c’est le musée qui se déplace chez les personnes et c’est pour cette raison que les visites virtuelles me paraissent extrêmement importantes. Elles permettent de transporter tous les musées dans les maisons de chaque marocain”, a déclaré le président de la FNM, Mehdi Qotbi dans une vidéo publiée sur le site officiel de la Fondation Nationale des Musées.

Ainsi, plusieurs collections et œuvres, accompagnées de guides vidéos et de textes explicatifs sur différentes thématiques en lien avec les expositions, sont accessibles durant période de confinement. On aurait tort de s’en priver.

Par ailleurs, le président de la FNM a mis en place un mécanisme financier pour venir en aide aux artistes-peintres professionnels qui ont été touchés de plein fouet par les conséquences de la pandémie du coronavirus.

M. Qotbi a débloqué une aide d’un montant de 6 millions de dirhams prélevée sur budget de la Fondation. Un jury se chargera d’étudier les dossiers avant d’octroyer ces aides qui vont de 10.000 à 40.000 DH.

En échange, les artistes feront don d’une de leurs oeuvres à la Fondation des musées.