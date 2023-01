Chine : environ 60.000 dÃ©cÃ¨s liÃ©s au Covid-19 au cours des 30 derniers jours

Un total de 59.938 morts liés au Covid-19 ont été rapportés dans les établissements médicaux à travers la Chine du 8 décembre 2022 au 12 janvier 2023, a indiqué un responsable de la santé.

Un total de 5.503 personnes sont décédées d’insuffisance respiratoire causée par le Covid-19, et 54.435 sont mortes de problèmes sous-jacents compliqués par l’infection au Covid-19, a dit Jiao Yahui, chef du Bureau de l’administration médicale de la Commission nationale de la santé, lors d’un point de presse.

L’âge moyen des personnes décédées est de 80,3 ans, environ 90,1% sont âgés de 65 ans ou plus, et environ 56,5% de 80 ans ou plus, a indiqué M. Jiao.