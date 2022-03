CGEM/IEBO: tenue à Tel Aviv du forum économique Israël-Maroc

À l’ouverture de cette rencontre, M. Alj a souligné que “le Maroc et Israël, deux des économies les plus prospères et les plus dynamiques de leurs régions respectives, ont aujourd’hui une vision stratégique claire et une forte volonté de stimuler le volume des échanges et les investissements, d’améliorer l’accès mutuel aux marchés et de stimuler une croissance sociale et économique partagée”.

Et de poursuivre: “Suite à la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays en décembre 2020, la coopération bilatérale connaît des développements remarquables dans des secteurs d’intérêt mutuel tels que: le tourisme, la santé, l’agriculture, l’eau, l’industrie, l’éducation et la technologie, avec l’ambition de porter les échanges à 500 millions de dollars”.

En effet, les économies des deux pays disposent d’atouts très complémentaires, a relevé M. Alj. “S’ils sont bien assortis, ils peuvent donner naissance à d’innombrables opportunités et libérer l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation déjà existant au Maroc et en Israël”, a-t-il ajouté. M. Alj a également passé en revue les avantages compétitifs du Maroc comme destination d’investissement. “Depuis 20 ans, sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie, le Maroc a connu une transformation globale, le plaçant aujourd’hui dans le top 50 des économies les plus attractives, propices aux affaires et dignes de confiance au monde”, a-t-il dit.

Dimanche dernier, RAM a inauguré le premier vol direct de sa ligne régulière reliant Casablanca et Tel-Aviv. Pour célébrer cet événement, une délégation marocaine constituée d’opérateurs économiques et de personnalités du monde de la culture, a emprunté ce vol vers la métropole israélienne dans le cadre d’un voyage inaugural afin de participer à une série de rencontres économiques et culturelles avec leurs homologues israéliens.