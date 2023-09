L’Algérie a retiré sa candidature à l’organisation des éditions 2025 et 2027 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a annoncé mardi la Fédération algérienne de football (FAF), à la veille de la désignation des pays hôtes.

CAN 2024: l’Algérie retire sa candidature à l’organisation de la CAN 2025 et 2027

L’Algérie a officiellement retiré sa candidature à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025 et 2027, a annoncé mardi le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi.

« L’Algérie a officiellement retiré sa candidature à l’organisation des éditions 2025 et 2027 de la Coupe d’Afrique des nations », a déclaré le premier responsable de la FAF à la télévision algérienne, ajoutant qu’un courrier a été adressé « à la Confédération africaine de football, pour l’informer de notre décision ».

Cette décision intervient 24 heures avant l’annonce officielle du président de la CAF, Patrice Motsepe, concernant les pays qui ont été choisis pour l’organisation des éditions 2025 et 2027 de la CAN.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, annoncera mercredi, les noms des pays qui auront l’honneur d’organiser les Coupes d’Afrique des Nations de 2025 et 2027.

Selon le site officiel de la CAF, l’annonce sera diffusée en direct à l’issue de la réunion du Comité Exécutif de la CAF. L’annonce officielle se fera à la lumière des rapports des commissions d’évaluation indépendantes suite à des visites d’inspection dans chaque pays postulant.

Pour rappel, l’Algérie vient de retirer officiellement sa candidature à l’organisation de la CAN 2025 et 2027, laissant en course le Maroc, le duo Nigeria-Bénin et la Zambie pour l’accueil de l’édition 2025, tandis que le Botswana, l’Egypte, le Sénégal, et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie postulent pour 2027.