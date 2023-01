Burkina : plusieurs terroristes neutralisés et deux militaires tués dans une opération de l’armée

Selon le bulletin d’information de l’armée, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont mené une opération du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023 dans la dynamique de la reconquête du territoire nationale, précise la même source.

Le document indique que cette action offensive des FDS a permis la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de leurs bases mais a provoqué la mort de deux militaires.

L’opération a aussi enregistré deux blessés au cours des combats entre l’armée et des hommes armés non identifiés.

Le bulletin de l’armée souligne également que les Forces combattantes appuyées par les forces aériennes ont détruit le 04 janvier, une base terroriste dans les environs de Kinséré, dans la province de la Kossi (Boucle du Mouhoun).

L’armée informe aussi que le bilan de l’assaut fait état d’une quinzaine de terroristes neutralisés et la récupération et la destruction de plusieurs fusils mitraillettes et des munitions.

Selon l’armée, dans la même localité, les terroristes ont tué un enseignant et un religieux début janvier sur l’axe Tougan-Dédougou mais ont été par la suite neutralisés.

«D’autres actions offensives ont été conduites pour sécuriser les localités de Séguénéga et Kongoussi et leurs environs. Plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours de ces actions», fait savoir le bulletin de l’armée.

Il souligne aussi qu’au début du mois de janvier, les unités militaires ont conduit des opérations de sécurisation dans la province du Séno (Sahel) et plus précisément dans la localité de Falangoutou.

Cela a occasionné la mort de plusieurs terroristes avec le démantèlement de leurs bases et du matériel récupéré qui a permis de libérer la localité.

«La situation sécuritaire s’est globalement améliorée malgré des pressions sur les populations dans certaines localités du centre-nord, du nord, et de la Boucle du Mouhoun. Les opérations militaires se poursuivent dans ces zones afin de ramener la quiétude au sein des populations», a indiqué l’armée.

Dans la même dynamique, les FDS ont sécurisé des convois de ravitaillement au profit des populations.