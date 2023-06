Burkina: au moins 79 soldats et supplétifs tués dans des attaques terroristes lundi et mardi (armée)

Au moins 79 hommes, 39 soldats et 40 supplétifs civils de l’armée, ont été tués lundi et mardi dans des attaques terroristes, dont les deux plus meurtrières ont eu lieu dans la province du Centre-Nord, tandis que plus de 80 terroristes ont été neutralisés, a indiqué vendredi l’armée burkinabè.