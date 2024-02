Brésil : la déforestation de l’Amazonie en baisse de 60 %

La même source a souligné que janvier a été le dixième mois consécutif de réduction de la déforestation de l’Amazonie, rapporte « Agencia Brasil ».

En janvier dernier, précise l’agence de presse brésilienne, la superficie déboisée était de 79 km2, alors qu’au même mois de 2023, cette superficie avait atteint 198 km2.

Malgré cette amélioration sensible, la déforestation de l’Amazonie équivaut à 250 terrains de football par jour et dépasse les superficies détruites pendant le même mois de 2016, 2017 et 2018.

Larissa Amorim, chercheuse à Imazon, a recommandé une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre, le renforcement des contrôles environnementaux et la création de zones forestières protégées afin de pouvoir atteindre l’objectif de « zéro déforestation » d’ici 2030.

Selon les statistiques tenues depuis 2008, les années où la déforestation a été la plus dévastatrice sont janvier 2015 (avec 288 km2) et janvier 2022 (261 km2).

La région la plus affectée par la déforestation est Roraima (nord-ouest) avec 40 % de la superficie déboisée en Amazonie.