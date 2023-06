Brésil : Bolsonaro exprime son désir de briguer la présidence en 2026

“En 2026, si je suis toujours en vie et également éligible et si c’est le désir du peuple, je vais me présenter à nouveau à la présidence”, a déclaré Bolsonaro lors d’un meeting du Parti libéral de droite (PL) à Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul (sud).

L’ex-président avait qualifié le procès pour “abus de pouvoir” présumé contre lui de “politisé” et “malveillant”.

“C’est logique que je ne veuille pas perdre mes droits politiques. J’ai déjà dit que je songeais à être candidat au poste de conseiller à Rio de Janeiro (aux élections municipales de 2025)”.

Jeudi, le président du PL, Valdemar Costa Neto, a déclaré dans une vidéo publiée par le parti que le candidat du parti à la présidence dans trois ans serait Bolsonaro.

Le point central de l’accusation contre Bolsonaro est une réunion qu’il a convoquée à la résidence officielle avec une cinquantaine d’ambassadeurs étrangers le 18 juillet 2022, lors de laquelle il a discrédité le système de vote électronique.

Cette réunion, au cours de laquelle le leader de la droite a exprimé des soupçons sur les urnes électroniques que le Brésil utilise depuis 1996, a été retransmise à la télévision publique et sur les réseaux sociaux du l’ancien chef d’Etat.

Bolsonaro a fini par perdre les élections d’octobre dernier par une courte marge contre le progressiste Luiz Inácio Lula da Silva, qui a accédé au pouvoir le 1er janvier.

Le procès a été suspendu jeudi dernier et sera repris mardi prochain par le tribunal électoral.