Automobile/Toyota : production et ventes records au premier semestre

Selon un communiqué du groupe, la production mondiale (y compris celle de ses filiales Daihatsu et Hino) au cours des six premiers mois de cet exercice (se terminant en mars 2024) a atteint plus de 5,73 millions de véhicules, en hausse de 10,1% par rapport à la même période une année auparavant, grâce notamment à l’amélioration de la capacité de production dans chaque région en réponse à une demande solide.

Dans le détail, la production de Toyota au Japon a augmenté de 21,8% à plus de 2,11 millions véhicules, et celle à l’étranger s’est améliorée de 4,3% à 3,62 millions d’unités.

En termes de ventes, le constructeur a écoulé plus de 5,59 millions de véhicules (+8,3%), dont 1,074 million unités au Japon, en hausse de 23,9% (48,3% de part de marché), et plus de 4,52 millions véhicules à l’étranger (+5,1%).

Le constructeur automobile, qui vise à fabriquer et vendre plus de 10 millions de véhicules pour l’année se terminant en mars, voit sa production et ses ventes dépasser la barre des 5 millions au cours d’un premier semestre fiscal pour la première fois.

Pour le seul mois de septembre, la production et les ventes mondiales de Toyota (non consolidée) ont également atteint des niveaux records. La production mensuelle a augmenté de 1,5% par rapport à l’année précédente pour atteindre 900.919 unités, tandis que les ventes ont progressé de 11,6% à 921.308 voitures.