Autodafé du Saint Coran en Suède : Al-Azhar salue la position du Maroc sous le leadership de SM le Roi

Dans un poste sur ses pages officielles Facebook et Twitter, Al-Azhar a exprimé son estime et sa considération au Maroc, Roi et peuple, pour la position honorable visant à défendre le Saint Coran et les sacralités des musulmans et à répondre aux violations suédoises à l’encontre du Livre sacré, à travers le rappel de l’ambassadeur du Royaume en Suède et la convocation du Chargé d’Affaires Suédois au Maroc.

Il a ajouté que “tout en encourageant des prises de positions aussi honorables, l’institution appelle les pays islamiques et arabes à adopter des positions positives similaires pour exprimer leur rejet de ces violations répétées et des provocations permanentes des musulmans à travers le monde”.