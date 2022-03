Au Capitole, Biden prône l’unité en soutien à l’Ukraine

“Ensemble nous continuerons à soutenir l’Ukraine sur les plans militaire, humanitaire et économique”, a-t-il affirmé devant les membres du Congrès américain, relevant toutefois que son pays “ne s’engagera pas” dans cette guerre.

Dans ce discours très attendu, M. Biden s’en est pris à la Russie qui a rejeté, selon lui, les “efforts répétés de diplomatie”, soulignant que les opérations russes en Ukraine sont “préméditées et n’ont pas été provoquées”.

Il a, dans ce cadre, annoncé la fermeture de l’espace aérien américain aux avions russes, tout en appelant à faire preuve d’unité pour contrer les “menaces” posées par les “agissements” de la Russie. Les Etats Unis se tiennent aux côtés de l’Ukraine et de ses alliés au sein de l’Otan, a-t-il insisté en rendant hommage au peuple ukrainien.

“Il (le président Vladimir Poutine) pensait que l’Occident et l’Otan ne répondraient pas. Et il pensait pouvoir nous diviser chez nous” aux Etats-Unis, a encore indiqué le locataire de la Maison Blanche. “Il avait tort. Nous étions prêts”, a-t-il lancé, ajoutant que la Russie a fait face à “un mur de force”.

Depuis le début du conflit russo-ukranien, les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont décrété une salve de sanctions contre Moscou, ciblant en particulier l’économie, le système financier, le secteur pétrolier, technologique et de l’aviation, ainsi que le monde du sport et de la culture.

Pour protéger les entreprises américaines des répercussions du conflit russo-ukrainien, M. Biden a annoncé qu’il allaient débloquer 30 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques pour stabiliser le marché.

“Les Etats-Unis ont travaillé avec 30 autres pays pour débloquer 60 millions de barils de pétrole des réserves du monde entier. L’Amérique dirigera cet effort, débloquant 30 millions de barils de pétrole”, a déclaré le président US, ajoutant que Washington était “prêt à faire plus, si nécessaire”.