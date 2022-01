Attaque contre les Émirats : le roi Mohammed VI s’entretient avec le prince héritier d’Abu Dhabi

A la suite de l’attaque perpétrée par la milice houthie et ses soutiens contre le territoire des Emirats arabes unis, le roi Mohammed VI a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d’Abu Dhabi et vice-commandant suprême des Forces armées émiraties, indique un communiqué du Cabinet royal.

Voici le communiqué du Cabinet royal:

“À la suite de l’attaque ignoble perpétrée par la milice houthie et ses soutiens contre le territoire des Emirats Arabes Unis, Sa Majesté le Roi Mohammed VI – Que Dieu L’assiste – a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince Héritier d’Abu Dhabi et Vice-Commandant Suprême des Forces Armées émiraties.

Au cours de cet entretien, Sa Majesté le Roi a condamné vigoureusement cet acte abject, qui a ciblé des innocents et des installations civiles.

Le Souverain a présenté, à cette occasion, Ses sincères condoléances aux Autorités et au Peuple émiratis pour les pertes humaines, et Ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés.

Sa Majesté le Roi a réitéré l’appui ferme du Royaume du Maroc à toutes les mesures prises par les Emirats Arabes Unis pour défendre leur territoire et la quiétude de leur population face aux attaques ignobles de la milice houthie et ses soutiens.

Dans le cadre de la tradition de solidarité constante et agissante entre les deux pays frères, Sa Majesté le Roi Mohammed VI – Que Dieu Le Préserve – a assuré Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane que le Royaume se tiendra toujours aux côtés des Emirats Arabes Unis et apportera toutes les formes de soutien à ce pays frère pour la défense de sa sécurité nationale et la protection de ses citoyens”.