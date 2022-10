Assemblées BM-FMI à Washington: la gastronomie marocaine brille de mille saveurs

Ministres des Finances et gouverneurs des Banques centrales des 189 pays ainsi que des représentants du secteur privé, des ONG, et du milieu universitaire, ont pu découvrir la variété de mets et de délices de la cuisine marocaine.

Faisant partie des actions de promotion du Maroc, pays hôte des prochaines assemblées annuelles qui auront lieu à Marrakech en octobre 2023, ces journées dédiées à l’art culinaire marocain, à travers notamment des buffets et des séances de dégustations accompagnés de l’emblématique cérémonie de thé, ont été organisés aux sièges des deux institutions internationales au cœur de la capitale fédérale américaine.

Les participants à ce conclave international ont pu apprécier la richesse et la diversité de la gastronomie marocaine.

Au siège du FMI, l’artisanat marocain était aussi à l’honneur à travers un pavillon réalisé par la Maison de l’artisan sur une surface de 125 m2. Il comprend des espaces qui reflètent la richesse et la diversité des facettes de l’artisanat marocain, animés par des artisans à l’œuvre de tissage et de maroquinerie, un calligraphe, une tatoueuse au henné, outre une exposition de tapis et de tenues marocaines, et un espace de vente de produits artisanaux.

Une exposition collective réunissant dix-neuf photographes et vidéastes marocains donne, par ailleurs, à voir un Maroc en mouvement à travers des images de sites urbains dégageant un instinct de mouvement inédit.

Les œuvres exposées invitent les visiteurs à un voyage visuel vers le nouveau Maroc, ses habitants et ses paysages uniques.

Ces actions de promotion visent à mettre en exergue les atouts touristiques, culturels et économiques d’un Royaume millénaire.