Art’Expo Morocco s’ouvre à Paris sous le signe du vivre ensemble et de la culture

La première édition d'”Art’Expo Morocco”, placée sous le thème “Maroc, terre de Cultures et des Arts”, s’est ouverte jeudi à Paris, sous le signe du vivre ensemble et de la diversité.

Organisée avec l’agence Extension communication en partenariat avec la Fondation Maison du Maroc, cette exposition itinérante offre un panorama du patrimoine culturel et artistique marocain, à l’initiative de Sabah Zkhnini, fondatrice de l’association “Art’Expo Morocco”, et de Radouane Bachiri, directeur de l’agence Extension communication.

Les commissaires de l’exposition, Hicham Lahlou, grand designer et architecte d’intérieur marocain, et l’artiste peintre Maria Kermadi ont salué un “hymne” à l’Afrique à travers la participation d’artistes et de designers venus de plusieurs pays africains et une “ode” au Maroc et à sa diversité culturelle.

Le directeur de l’Institut Royal pour la recherche sur l’Histoire du Maroc, M. Mohamed Kenbib, s’est réjoui, pour sa part, de la vision portée par ce projet qui vise à valoriser l’art et la culture, rappelant que l’attention portée au patrimoine matériel et immatériel du Royaume et à ses ressortissants établis à l’étranger est l’une des principales missions incombant à son institution.

Albert Elharrar, président de la Communauté Juive de Créteil, en île de France, et administrateur au Consistoire de Paris, a souligné l’attachement des juifs au Maroc, terre de tolérance, de paix et du vivre ensemble par excellence, félicitant les organisateurs de cette exposition pour avoir mis en avant lors de cet événement l’élément hébraïque de l’identité marocaine riche et multiple.

Même son de cloche chez Abdoulaye Diallo, artiste-peintre sénégalais, qui a relevé que cette exposition constitue un hommage à l’Afrique et sa culture à travers la participation de nombre d’artistes du continent, capable d’avoir toute sa place dans les grands rendez-vous.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment par la présence de M. Jack Lang, président de l’Institut du Monde Arabe à Paris, aux côtés du consul général du Royaume du Maroc dans la capitale française, Mustapha El Bouazzaoui.

Selon ses initiateurs, Art’Expo Morocco offre à toutes et à tous l’occasion d’aller à la rencontre de personnalités venues d’horizons multiples qui partageront leurs réflexions autour de tables rondes sur les enjeux du dialogue interculturel, la diversité culturelle, les échanges et interconnexions culturels porteurs de sens à travers le monde. Elle verra ainsi la participation d’artistes, écrivains, historiens et de designers du Maroc, de France et d’ailleurs.

Les visiteurs ont rendez-vous avec des artistes peintres de renom, des photographes, des créateurs engagés, des stylistes de haute couture venant du Maroc, de Côté d’ivoire et de France, ainsi qu’avec des artisans marocains héritiers du savoir-faire transmis avec passion d’une génération à l’autre.