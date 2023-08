Argentine : début des primaires en vue des élections présidentielles

Les bureaux de vote seront ouverts de 8H00 à 18H00 (heure locale) et les premiers résultats devraient être annoncés à partir de 21H00 (minuit UTC).

Au niveau des 17.000 bureaux de vote, plus de 35 millions d’électeurs sont appelés à présélectionner les alliances qui seront en lice en octobre pour la présidentielle.

A l’issue des primaires, le président et le vice-président sont présélectionnés par les Argentins, un total de 130 sièges des 257 que compte la Chambre des députés et 24 des 72 sièges du Sénat seront renouvelés, tandis que 43 députés argentins seront élus au Parlasur, l’organe législatif du Marché commun du Sud (Mercosur) qui comprend l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.

Les autorités ont mobilisé environ 85.000 éléments des forces de sécurité au niveau des 24 provinces du pays pour assurer le bon déroulement de ces élections. De même, d’autres moyens ont été mobilisés dont 3.100 véhicules, 12 hélicoptères, un Lockheed C-130 Hercules, des navires, et près d’une centaine de bêtes pour accéder aux zones isolées.

Parmi les candidats en lice pour la “Casa Rosada”, le palais présidentiel, figurent le ministre de l’économie, de la coalition “Unis pour une nouvelle alternative”, Sergio Massa, et dans l’opposition, l’ancienne ministre de la sécurité et présidente du parti “Proposition républicaine”, Patricia Bullrich, aux côtés du maire de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, outre le candidat du parti libéral “la liberté progresse”, Javier Milei.

Les candidats doivent obtenir 1,5% des suffrages exprimés pour s’assurer une place aux élections législatives (présidentielles et législatives) prévues en octobre prochain.

Au cas où aucun des candidats ne récolte la majorité à l’issu des élections d’octobre 2023, un second tour sera prévu le 19 novembre prochain entre le premier et le deuxième candidats qui remporteront le plus grand pourcentage de voix.