Arabie Saoudte : Le port de Ras Tanoura et le quartier résidentiel d’Aramco à Dahran attaqués

“L’un des parcs des réservoirs pétroliers du port de Ras Tanoura dans la région orientale, un des plus grands ports de transport de pétrole au monde, a été attaqué ce matin par un drone venant de la mer”, indique l’agence, citant un communiqué du ministère saoudien de l’Energie, ajoutant que “des éclats d’obus provenant d’un missile balistique sont tombés près du quartier résidentiel de Saudi Aramco, dans la ville de Dahran, où vivent des milliers d’employés de l’entreprise et leurs familles”.

Les attaques n’ont pas fait de victimes ni de dégâts, précise-t-on de même source.

“Ces attaques de sabotage sont une violation flagrante de toutes les lois et normes internationales et visent l’économie mondiale. Le Royaume appelle les pays du monde et ses organisations à faire face à ces actions ciblant les civils, ainsi que la sécurité et la stabilité des approvisionnements énergétiques dans le monde, en raison de l’impact de ces actions sur la sécurité des exportations de pétrole, la liberté du commerce mondial et du trafic maritime”, poursuit le communiqué.

Plus tôt dimanche, la coalition militaire pour la défense de la légitimité au Yémen avait annoncé l’interception de deux missiles balistiques lancés par les Houthis vers la ville méridionale de Jizan, ainsi que la destruction de 12 drones visant des civiles.