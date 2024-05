Appel à activer la diplomatie parlementaire pour défendre les intérêts des pays arabes

L’Union a réitéré la nécessité impérieuse de développer et d’améliorer les systèmes et les législations parlementaires, notamment, les volets relatifs aux droits de l’Homme dans le monde arabe, l’autonomisation des femmes et des jeunes et la création d’opportunités pour bénéficier de leurs capacités dans l’édification de l’État et de la société.

D’autre part, l’Union a salué les résultats du dernier sommet arabe de Bahreïn concernant “l’appel à la tenue d’une conférence internationale pour asseoir la paix dans la région, mettre fin à l’occupation sioniste des territoires palestiniens et offrir des services éducatifs et des soins de santé aux populations touchées par les conflits et les différends dans la région ».

Et d’appeler à souligner dans tous les forums internationaux que la seule solution au conflit arabo-sioniste est l’établissement d’un Etat palestinien pleinement souverain, avec la ville sainte d’Al Qods comme Capitale, plaidant pour la mise en œuvre de ce qui a été stipulé dans l’Initiative de paix arabe et les résolutions de la légalité internationale liées à la Palestine arabe et à son peuple ».

L’Union interparlementaire arabe a appelé la communauté internationale, en premier lieu le Conseil de sécurité de l’ONU “à respecter les principes du droit international et à la mise en œuvre équitable des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier lorsqu’il s’agit des crimes de l’entité sioniste”.

Dans le même contexte, l’organisation panarabe a loué la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, votée à une écrasante majorité, en faveur d’admission de l’État de Palestine en tant que membre de plein droit de l’ONU.

Le Parlement marocain a pris part aux travaux de la 34e session du Comité exécutif et du 36e Congrès de l’Union interparlementaire arabe, tenus du 25 au 27 mai à Alger, avec la participation de présidents et de chefs de délégations des parlements arabes, en présence de représentants d’organisations arabes, régionales et internationales.