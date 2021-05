Antony Blinken s’entretient avec le président de l’Autorité palestinienne

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken a eu un entretien, mercredi, avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, portant notamment sur les moyens de mettre fin à l’escalade de violences dans la région.

“Le Secrétaire et le Président ont discuté de la violence à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, et le Secrétaire a exprimé ses condoléances pour les vies perdues” à la suite de ces événements, a indiqué le porte-parole du département d’Etat dans un communiqué. Il a ajouté que le chef de la diplomatie américaine a “condamné les attaques à la roquette et souligné la nécessité de désamorcer les tensions et de mettre un terme à la violence actuelle”.