Allemagne: les prix des importations de céréales au plus haut depuis 11 ans

Tous les types de céréales ont été touchés par la hausse des prix à l’importation, les prix du maïs ayant augmenté de 37,4 %, tandis que ceux du blé, de l’orge, du seigle et de l’avoine ont même grimpé de 65,3 %.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a eu “des répercussions sur l’approvisionnement mondial en céréales et sur les prix des céréales”, a noté Destatis.

Bien que les prix des céréales importées aient déjà augmenté avant le conflit, les prix ont connu une hausse à deux chiffres depuis janvier 2021.

L’Office fédéral a également attribué ces hausses de prix à “une demande mondiale élevée et une offre restreinte en raison de mauvaises conditions météorologiques sur d’importants marchés de croissance, tels que les États-Unis, le Canada, l’Australie ou l’Amérique du Sud, des prix élevés des engrais et une hausse des coûts de transport et d’énergie.”

Les prix à la consommation commencent également à se redresser en Allemagne. En avril, le pain et les produits céréaliers étaient 8,7 % plus chers que l’année dernière. Les prix de la farine et des pâtes ont particulièrement augmenté, respectivement de 23,5 % et de 17,2 %.

“Je crains que nous n’ayons pas encore atteint le bout du rouleau et que nous assistions à une nouvelle hausse des prix des denrées alimentaires, car les chaînes d’approvisionnement continuent d’être perturbées”, a déclaré jeudi Marcel Fratzscher, président de l’Institut allemand de recherche économique (DIW).

Pour alléger le fardeau financier des citoyens allemands, le ministre de l’Agriculture Cem Oezdemir s’est dit favorable à une suspension temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les aliments de base.