Airbus : plus de 730 avions livrés en 2023

L’avionneur européen, Airbus, a annoncé, jeudi, avoir livré 735 avions en 2023, contre 661 l’année précédente, soit une hausse de 11% sur un an.

En parallèle, les commandes nettes ont atteint 2.094 unités en 2023, indique le constructeur aéronautique dans un communiqué, précisant que cette performance est portée par les succès de ses monocouloirs de la famille A320 et ses long-courriers A350.

Hors annulations et modifications de commandes, habituelles dans cette industrie de temps long, Airbus a obtenu 2.319 commandes brutes, dont 1.835 A320 et 300 A350.

« C’est un résultat remarquable », s’est félicité le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury, cité dans le communiqué du groupe, saluant « des ventes exceptionnelles et des livraisons dans le haut de notre objectif ».

Après la pandémie, « nous avions initialement prévu que l’aviation se redresserait entre 2023 et 2025, mais ce que nous avons vu en 2023, c’est que parallèlement au marché des monocouloirs, celui des gros-porteurs est revenu bien plus tôt que prévu et avec vigueur », a précisé, de son côté, Christian Scherer, le directeur général d’Airbus Avions commerciaux.

Son concurrent américain Boeing a lui aussi connu un bond de ses commandes (1.314 commandes nettes, 1.456 hors annulations et modifications).