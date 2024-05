Aéronautique : Aura Aéro et Airbus s’unissent pour la certification du futur avion électrique régional européen

L’ERA est un appareil équipé de huit moteurs électriques fixés sur des ailes surélevées. Il est capable de couvrir jusqu’à 1.600 km et d’atterrir sur les plus grands aéroports comme sur des pistes courtes et non préparées.

Aura Aéro et Airbus, via sa filiale Airbus Protect, spécialisée dans la gestion des risques dans les domaines de la cybersécurité, de la sûreté et du développement durable, « partageront leur expertise respective », précisent les deux partenaires dans un communiqué publié mardi.

Il s’agit aussi pour Airbus Protect d’élargir son expertise dans les nouvelles technologies telles que la propulsion hybride et les systèmes tout électriques, ainsi que dans le cadre réglementaire de l’aviation générale, ajoute la même source.

« Cette nouvelle collaboration avec Airbus, leader mondial de l’aviation civile, est non seulement une véritable marque de confiance dans le travail des équipes d’Aura Aéro mais est aussi bien sûr un gage supplémentaire de réussite pour le programme ERA, avec lequel nous décarbonerons l’aviation régionale dès 2030 », indique Jérémy Caussade, PDG de la start-up française, cité dans le communiqué.

« Travailler avec Aura Aéro démontre la capacité d’Airbus Protect à aider des entreprises dans l’industrie aéronautique à gérer les risques à tous les niveaux, pas seulement dans les défis en matière de sécurité et cybersécurité mais aussi sur les aspects durabilité et en contribuant à la décarbonation de l’aviation régionale », souligne, de son côté, Thierry Racaud, CEO d’Airbus Protect.