Aéronautique : Airbus mise sur le Maroc pour renforcer sa capacité de production

Lors d’une visite de presse organisée par le Groupe à l’usine Airbus Atlantic Maroc Composites, M. Derderian a souligné : « Le Maroc est le pays industriel sur lequel nous avons beaucoup misé pendant les 70 dernières années, et encore plus dans les 30 dernières années ». Dans ce contexte, il a mis en avant la qualité et le développement des compétences locales, comme en témoigne le personnel 100% marocain des usines d’Airbus Atlantic Maroc.

M. Derderian a, en outre, réitéré l’engagement fort d’Airbus envers le Maroc, un pays stratégique pour le développement de ses activités en Afrique. Cette coopération, basée sur la confiance mutuelle et l’échange d’expertises, vise à propulser l’industrie aéronautique marocaine vers de nouveaux sommets, a-t-il ajouté. Pour sa part, le directeur général d’Airbus Atlantic Maroc Composites, Housni Faek, a indiqué que l’usine, qui s’impose comme un acteur clé dans la fabrication de pièces composites pour la famille d’avions A320 d’Airbus, emploie près de 1.000 personnes et compte en recruter 200 autres au cours de l’année 2024.

Avec une équipe entièrement marocaine, Airbus Atlantic Maroc Composites produit une large gamme de pièces composites, du « lining » du cockpit aux boîtes à bagages, en passant par les pièces d’habillage, les trappes de trains d’atterrissage et les coques de sièges, a expliqué M. Faek, notant que ces produits sont ensuite expédiés en France pour l’assemblage puis la distribution aux compagnies aériennes internationales.

Il a, par ailleurs, affirmé que Airbus Atlantic Maroc Composites contribue activement au dynamisme et à l’excellence de l’industrie aéronautique marocaine à travers son expertise, sa capacité d’innovation et son engagement envers ses clients. Construite sur une superficie de 30.000 mètres carrés, dont 17.000 mètres carrés d’ateliers de production, Airbus Atlantic Maroc Composites s’est spécialisée dans la fabrication de pièces composites pour la famille d’avions A320.

L’usine produit notamment le cockpit de l’A320 en tant que fournisseur unique pour toute la gamme, ce qui témoigne de l’excellence opérationnelle de l’entreprise et de la confiance de ses clients.

Les réalisations confiées aux entreprises marocaines revêtent une importance stratégique pour Airbus. En effet, le Maroc a su développer des pôles d’excellence, notamment dans l’électronique, le traitement de surface, la chaudronnerie et l’assemblage.

Le Maroc demeure ainsi un partenaire majeur d’Airbus en Afrique, à travers Airbus Atlantic Maroc Composites, une filiale qui accompagne chaque jour le développement rapide du carnet de commandes d’Airbus de 7.762 avions.

Il est à noter qu’Airbus est présente au Maroc depuis 1951 à travers Airbus Atlantic (anciennement STELIA Aerospace Maroc), une filiale à 100% d’Airbus spécialisée dans la fabrication composite, l’assemblage de sous-ensembles métalliques complexes, la maintenance et le support d’équipements avioniques.

En 2014, la filiale décide d’étendre ses activités au Maroc avec la création d’une nouvelle usine de 15.000 m2 au sein de la zone Midparc, pour compléter les infrastructures actuelles et développer les compétences. Avec ses deux usines, Airbus Atlantic Maroc compte aujourd’hui 1.000 salariés.