Abu Dhabi affecte 10 milliards USD à des projets avec l’Égypte et la Jordanie

Les partenariats se concentreront sur des domaines d’intérêt mutuel, notamment l’agriculture, les produits pharmaceutiques, les minéraux, la pétrochimie et les textiles.

Les trois pays ont officiellement signé, dimanche à Abu Dhabi, le “Partenariat industriel pour une croissance économique durable”.

Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed bin Zayed, a reçu samedi les premiers ministres jordanien et égyptien, Bisher al-Khasawneh et Mostafa Madbouly, en visite à Abu Dhabi pour une réunion visant à lancer et à signer ledit Partenariat tripartite.

Le partenariat a pour objectif de parvenir à un développement économique durable et de contribuer à soutenir l’intégration industrielle entre les trois pays, a rapporté l’agence WAM.

L’ADQ est devenu le principal véhicule d’investissement à l’étranger d’Abu Dhabi, gérant environ 110 milliards de dollars d’actifs, selon Global SWF.

Le holding a acquis une participation de 45% dans le négociant en matières premières Louis Dreyfus Co (LDC) en 2021.