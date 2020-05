Abderrahman El Youssoufi est mort

Né à Tanger, le 8 mars 1924, Abderrahman El Youssoufi est un homme politique marocain de grande envergure.

Après un long exil à Cannes, Abderrahman El Youssoufi a été appelé par feu Hassan II en 1998 pour former et diriger le gouvernement. Il parvient à former quarante jours plus tard un gouvernement «d’alternance», constitué pour plus de la moitié (22 sur 41) de ministres de la “Koutla”, le regroupement des partis d’opposition. Le 14 mars 1998,

A la présentation du gouvernement, feu Hassan II avait par lé d’un moment historique “d’une alternance que nous avons tant espérée”, rendue possible grâce à un “Premier ministre pragmatique et nationaliste”.

A 74 ans, Abderrahman El Youssoufi était considéré à l’époque comme l’homme de la situation.