A New York, le musée rendant hommage aux victimes du 11/9 baisse les rideaux

Inauguré en 2006, ce musée a du mal à maintenir ses activités depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19 en 2020, rapporte le New York Post.

“Les deux tiers de nos revenus annuels proviennent des entrées”, a déclaré au Post Jennifer Adams-Webb, cofondatrice du musée et PDG de l’Association des familles du 11 septembre.

Selon la responsable, cette structure a baissé les rideaux pour six mois en 2020. “Nous recevions en moyenne 300.000 visiteurs par an… et l’année dernière, nous avons eu un total de 26.000 visiteurs, ce qui a complètement anéanti nos revenus”, a déploré Mme Adams-Webb.

“Il n’y a aucun moyen que nous puissions nous en sortir à ce rythme”, a-t-elle concédé, jugeant nécessaire l’intervention de l’État, de la ville et des partenaires pour inverser la tendance et “sauver cette institution”.

“A ce stade, nous ne pouvons pas continuer à creuser dans un sol dur”, a ajouté la cofondatrice du musée.

Le 9/11 Tribute Museum fut un “point d’arrêt” pour les touristes américains et étrangers qui visitent la Statue de la Liberté avant de se diriger vers le National September 11 Memorial & Museum, où se situent les Twin Towers, autres cibles des attaques terroristes.

Selon le New York Post, les galeries, qui ont reçu plus de 5 millions de visiteurs depuis 2006, seront démontées et les artefacts seront transférés au New York State Museum dans la ville d’Albany, qui conservera l’essentiel de la collection.