Première à Buenos Aires du documentaire “Gauchos de la mer, Territoire africain” des frères Azoulay

Le documentaire “Gauchos de la mer, Territoire africain”, produit par les frères Joaquin et Julian Azoulay, a été projeté en première, mardi soir au Théâtre Colisée de Buenos Aires.

Le documentaire, qui a remporté des prix internationaux, est la cinquième œuvre des deux frères d’origine marocaine, dont les arrières grands-parents avaient émigré en Argentine il y a 120 ans.

Le documentaire raconte le voyage, avec un fort accent anthropologique, que les deux frères ont effectué pendant 22 mois le long des côtes du continent africain, à bord d’une ambulance militaire de fabrication allemande de 1985 transformée en caravane.

La première escale en terre d’Afrique a été naturellement le Maroc, plus précisément Tanger d’où étaient originaires leurs arrières grands-parents et qui les reçoit avec hospitalité et affection.

Les images époustouflantes tournées au Maroc mettent en valeur des paysages magnifiques qui reproduisent la trilogie de la mer, de la montagne et du désert, en plus des traces d’une histoire millénaires, d’une civilisation ancienne et d’une culture authentique.

Dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine M24, Joaquin Azoulay a affirmé que « lorsque nous avions mis les pieds au Maroc, nous avons éprouvé un sentiment de fierté en visitant le pays de nos pères et grands-pères, et les villes de Tanger et de Tétouan dont nous sommes originaires”.

Joaquin a exprimé son immense joie pour l’accueil chaleureux dans toutes les villes et villages traversés pendant ce périple en terre marocaine qui a duré environ trois mois.

Son frère et lui-même, passionnés par le surf, ont trouvé leur passion dans la ville de Dakhla, où ils ont profité de ses magnifiques plages que fréquentent les amateurs de ce sport en provenance du monde entier.

Pour Joaquin, la visite de 24 pays africains leur a permis de se familiariser avec la mosaïque de couleurs et de cultures qui composent l’Afrique, en plus du sens de l’humour et de l’hospitalité qui sont un caractère distinctif des Africains.

Joaquín, architecte, et Julian, ancien footballeur professionnel et titulaire d’un diplôme en gestion des affaires de l’Université de Buenos Aires, ont grandi dans une famille passionnée par le surf, puisque leur père était l’un des pionniers du surf en Argentine dès 1963.

L’aventure et l’amour de la nature ont incité les deux jeunes hommes à entamer cette aventure en alliant voyage et surf, en juillet 2010 à partir de la Californie. Ils ont ensuite sillonné les plages du continent américain avant de tenter l’aventure en Afrique, berceau de l’humanité.

Le documentaire qu’ils ont réalisé au terme de leur voyage en Afrique lève le voile sur des aspects de la culture africaine dont on sait peu de choses en Argentine et en Amérique latine en général.

Selon le synopsis, l’objectif de ce travail cinématographique est d’explorer les cultures du vaste continent africain qui porte encore les stigmates du colonialisme, des guerres civiles, des inégalités sociales, de l’instabilité politique… Mais désormais, c’est l’Afrique qui fixera les règles grâce à sa jeunesse et ses potentialités.

Le public argentin des villes de La Plata et Mar del Plata aura rendez-vous avec une nouvelle présentation de ce documentaire dans les prochaines semaines.

Le camion transformé en caravane qui les a conduits à travers la jungle africaine est toujours garé quelque part sur le continent, en attente d’une deuxième partie de leur voyage à travers d’autres côtières africaines.