8-Mai: Macron et Merkel insistent sur la nécessité de l’engagement européen

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont insisté sur la nécessité “plus impérieuse que jamais” de l’engagement européen lors d’un entretien téléphonique vendredi à l’occasion du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale, en pleine pandémie du coronavirus.

“A l’occasion du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont en effet souhaité partager un message de mémoire et d’amitié, en soulignant la nécessité, plus impérieuse que jamais, de l’engagement européen”, a indiqué la présidence française.

Emmanuel Macron s’était déjà entretenu jeudi avec son homologue russe Vladimir Poutine en saluant “l’amitié et la reconnaissance” entre les deux pays.

Plusieurs dirigeants européens ont appelé vendredi à retrouver le souffle de 1945 dans la lutte contre la pandémie qui a fait au moins 266.919 morts dans le monde et a limité à leur strict minimum les commémorations du 8 mai.

Emmanuel Macron a présidé à Paris une cérémonie en format restreint, sur une place de l’Etoile quasiment déserte, après avoir remonté en petite escorte les Champs-Elysées vides de tout public.

Les cérémonies en Allemagne ont retenu particulièrement l’attention car, d’ordinaire, ce pays ne commémore pas ou très peu le jour anniversaire de la capitulation du régime nazi face aux Alliés. Cette fois, la municipalité de Berlin a décidé d’en faire un jour férié, une initiative limitée à la capitale allemande et à l’année 2020, et le président allemand Frank-Walter Steinmeier a appelé ses compatriotes à considérer le 8 mai comme un jour de “gratitude” et non d’amertume pour la défaite.